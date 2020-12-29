Три детских мечты с «Ёлки желаний» исполнит завод «Титан-Полимер»

Завод «Титан-Полимер» исполнит три детских мечты с «Ёлки желаний». Сертификаты на приобретение ноутбуков передали в фонд равноапостольной Княгини Ольги для исполнения мечты 17-летнего Георгия, 10-летнего Степана и 9-летнего Семена.

«Новый год – это особенный праздник, когда не только веришь в чудо, но и хочется самому его сотворить. Важно, чтобы каждый ребенок почувствовал приближение праздника, был счастлив», - отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

По словам Петрушко, в преддверии Нового года каждый человек ждет чуда и хочет попасть в сказку.

«Благодаря таким акциям мальчишки и девчонки начинают верить, что в мире немало добрых людей, которые готовы протянуть им руку помощи. Особенно важна такая поддержка для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», - подчеркнул генеральный директор завода.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится прежде всего для детей, лишённых тепла и заботы родителей и находящихся в социальных учреждениях. Любой желающий может исполнить желания детей, как материальные, так и нематериальные. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией акция проводится в онлайн-формате