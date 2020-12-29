Впервые в Псковской области наградили лучших педагогических работников

Губернатор отметил, что в этом году системе образования пришлось работать в новых условиях. Однако, несмотря на все трудности, педагоги хорошо справились с поставленными задачами и область преодолела этот год с минимальным ущербом для учебного процесса.

«Один из главных уроков, который был усвоен: в жизни современного общества педагоги играют важнейшую роль. Символично, что именно в этом году мы впервые присваиваем почетные звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Мы делаем все возможное, чтобы ваши заслуги всегда оценивались по достоинству, а условия труда были комфортными и современными», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, в настоящее время продолжается строительство и реконструкция школ, ведется ремонт школьных стадионов, спортивных залов. В образовательных учреждениях появляется новое оборудование. Кроме того, во всех районах Псковской области появились «Точки роста», а в Великих Луках открылся «Кванториум». У детей появилась возможность заниматься робототехникой, осваивать компьютерные технологии, рисовать и снимать мультфильмы, проводить физические и химические опыты. Все это стало возможным благодаря взаимодействию региональных властей с профильным Министерством и федеральными коллегами

«Мы стремимся к тому, чтобы уровень образования в Псковской области был не просто высоким, но и становился примером для других. Обеспечить это могут только сильные, амбициозные и талантливые педагоги, которые стремятся к лучшему, готовы постоянно расти и развиваться. Такие, как вы», — заметил глава региона и поблагодарил всех преподавателей области за самоотверженный труд.