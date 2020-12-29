Впервые в Псковской области наградили лучших педагогических работников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Лауреатов премии «Лучший педагогический работник Псковской области» поздравил глава региона Михаил Ведерников в режиме видеоконференцсвязи.
Губернатор отметил, что в этом году системе образования пришлось работать в новых условиях. Однако, несмотря на все трудности, педагоги хорошо справились с поставленными задачами и область преодолела этот год с минимальным ущербом для учебного процесса.
«Один из главных уроков, который был усвоен: в жизни современного общества педагоги играют важнейшую роль. Символично, что именно в этом году мы впервые присваиваем почетные звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Мы делаем все возможное, чтобы ваши заслуги всегда оценивались по достоинству, а условия труда были комфортными и современными», — подчеркнул Михаил Ведерников.
По его словам, в настоящее время продолжается строительство и реконструкция школ, ведется ремонт школьных стадионов, спортивных залов. В образовательных учреждениях появляется новое оборудование. Кроме того, во всех районах Псковской области появились «Точки роста», а в Великих Луках открылся «Кванториум». У детей появилась возможность заниматься робототехникой, осваивать компьютерные технологии, рисовать и снимать мультфильмы, проводить физические и химические опыты. Все это стало возможным благодаря взаимодействию региональных властей с профильным Министерством и федеральными коллегами
«Мы стремимся к тому, чтобы уровень образования в Псковской области был не просто высоким, но и становился примером для других. Обеспечить это могут только сильные, амбициозные и талантливые педагоги, которые стремятся к лучшему, готовы постоянно расти и развиваться. Такие, как вы», — заметил глава региона и поблагодарил всех преподавателей области за самоотверженный труд.
Губернатор связался по ВКС с 10 лучшими преподавателями региона. Они успешно внедрили инновационные образовательные программы и воспитали учеников, добившихся высоких результатов на областных и федеральных конкурсах.
Лауреатам региональной профессиональной премии будут вручены дипломы и сертификаты на сумму 150 тыс. рублей.
Учитель русского языка и литературы средней школы № 2 Пскова Анастасия Димитриева поблагодарила Михаила Ведерникова за внимание. «Этот год был очень трудным. Но нам удалось справиться с вызовами времени, в частности, успешно перейти на дистанционный формат работы. Зато тысячи педагогов подружились со смартфонами и стали активнее использовать в обучении информационные технологии. И сейчас у образования в нашем регионе совсем другое лицо — современное, технологичное и конкурентноспособное. Все это стало возможным благодаря поддержке и вниманию к сфере образования со стороны руководства региона и страны», — сказала Анастасия Димитриева.
Региональная профессиональная премия присуждается лучшим педагогическим работникам области, которые реализуют программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного и среднего профессионального образования. Также премии присуждается за достижения в профессиональной деятельности и добросовестный труд на благо Псковской области. На соискание премии в этом году претендовали 55 педагогических работников.
Всего в регионе работают более 5,7 тыс. педагогов. В частности, свыше 140 учителей приступили к работе в 2020 году.