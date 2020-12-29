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Общество

В восточных районах Псковской области ожидается ледяной дождь

29 декабря 2020 года, 11:13

В восточных районах Псковской области днём 29 декабря ожидается ледяной дождь, сообщила «Псковской правде» начальник псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В восточных районах Псковской области ожидается ледяной дождь

Фото Андрея Степанова

«Сегодня ночью был ледяной дождь и в течение дня тоже будет. Пока температуры не перейдут на плюс, осадки в виде дождя будут называться ледяным дождем», - подчеркнула Тала Нещадимова.

Ночью неблагоприятное явление наблюдалось в центральных районах региона: Псков, Пушкинские Горы, Опочка. Днем ледяной дождь пройдет преимущественно в восточных районах. 

Ранее псковские синоптики отмечали, что с 29 декабря в регион придёт потепление. Плюсовые температуры продолжатся до 3-4 января. 

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