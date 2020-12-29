В Псковской области утонули ещё два рыбака

28 декабря в Псковской области извлекли из водоёмов тела двух рыбаков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 27 декабря поступила заявка из Опочецкого района. 56-летней мужчина отправился на рыбалку и пропал. 28 декабря водолазная группа поисково-спасательного отряда Великие Луки извлекла тело пропавшего мужчины из озера Кудо.

Также 27 декабря в Псковском районе пропал еще один рыбак. 55-летний мужчина уехал на рыбалку в деревню Большая Листовка и не вернулся. Позже, 28 декабря, водолазная группа поисково-спасательного отряда Пскова подняла его тело из воды в дельте реки Великой в районе протока Ворона.

За последнее время было несколько подобных случаев. 14 декабря из озера Удрай Новосокольнического района подняты тела двух рыбаков, которые провалились под лед вместе с автомобилем. В Невельском районе из озера Малый Иван извлекли тело утонувшего местного жителя. А в 20-х числах декабря водолазы извлекли труп мужчины из озера в Новосокольническом районе.