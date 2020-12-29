Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

В Псковской области утонули ещё два рыбака

29 декабря 2020 года, 11:01

28 декабря в Псковской области извлекли из водоёмов тела двух рыбаков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В Псковской области утонули ещё два рыбака

Фото Псковского агентства информации

Так, 27 декабря поступила заявка из Опочецкого района. 56-летней мужчина отправился на рыбалку и пропал. 28 декабря водолазная группа поисково-спасательного отряда Великие Луки извлекла тело пропавшего мужчины из озера Кудо.

В Псковской области утонули ещё два рыбака

Фото Псковского агентства информации

Также 27 декабря в Псковском районе пропал еще один рыбак. 55-летний мужчина уехал на рыбалку в деревню Большая Листовка и не вернулся. Позже, 28 декабря, водолазная группа поисково-спасательного отряда Пскова подняла его тело из воды в дельте реки Великой в районе протока Ворона.

За последнее время было несколько подобных случаев. 14 декабря из озера Удрай Новосокольнического района подняты тела двух рыбаков, которые провалились под лед вместе с автомобилем. В Невельском районе из озера Малый Иван извлекли тело утонувшего местного жителя. А в 20-х числах декабря водолазы извлекли труп мужчины из озера в Новосокольническом районе.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Формат награждение победителей «Народного признания» изменён из-за пандемии
Победители псковской премии «Народное признание» будут названы 30 декабря
Ведерников поручил проконтролировать качество строительства детского сада в Пскове
Облсовпроф возьмёт шефство над псковской спортивной школой «Ника»
Дело «мусорной» техники: «Экопром» увеличивает парк спецмашин
Заводчица: Катание на верблюде в Печорах не противоречит его природному предназначению
Губернатор поздравил псковичей с наступающими Новым годом и Рождеством
Михаил Ведерников: Национальные парки разморожены для нормальной жизни и работы
В начале следующего года стартует реконструкция здания под «Немов Центр» в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района