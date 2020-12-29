Псковская область покинула группу регионов с наибольшим коэффициентом распространения COVID-19

Псковская область покинула группу регионов с наибольшим коэффициентом распространения заболевания, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За сутки в регионе диагностировали 395 случаев коронавируса. «Кривая статистики выровнялась, - отметил Михаил Ведерников. - Тем не менее, цифры высокие».

С начала пандемии число заболевших составило 22 тыс. 903. При этом выздоровели от коронавируса 11 тыс. 195 человек. В частности, за минувшие сутки выписали 35 пациентов.

«Соблюдайте все требования безопасности, чтобы не отмечать праздники в больнице», - добавил глава региона.