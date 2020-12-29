395 человек заболели COVID-19 в Псковской области за сутки

395 человек заболели COVID-19 за сутки 28 декабря в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии число заболевших составило 22 тыс. 903.

В Пскове заразились 160 человек (всего 8 тыс. 637), а в Великих Луках – 64 человек (всего 4 тыс. 425). 43 инфицированных выявили в Новоржевском районе (всего 230). 24 случая коронавируса диагностировали в Псковском районе (всего 1 тыс. 952), 22 – в Невельском (всего 870), 11 – в Островском (всего 1 тыс. 101). 10 заболевших прибавилось в Печорском (всего 468) районе.