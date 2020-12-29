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Общество / Здоровье

395 человек заболели COVID-19 в Псковской области за сутки

29 декабря 2020 года, 09:26

395 человек заболели COVID-19 за сутки 28 декабря в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии число заболевших составило 22 тыс. 903.

В Пскове заразились 160 человек (всего 8 тыс. 637), а в Великих Луках – 64 человек (всего 4 тыс. 425). 43 инфицированных выявили в Новоржевском районе (всего 230). 24 случая коронавируса диагностировали в Псковском районе (всего 1 тыс. 952), 22 – в Невельском (всего 870), 11 – в Островском (всего 1 тыс. 101). 10 заболевших прибавилось в Печорском (всего 468) районе.

395 человек заболели COVID-19 в Псковской области за сутки

В других муниципалитетах выявили менее 10 случаев заражения коронавирусом. Исключением стали Гдовский, Пустошкинский и Усвятский районы, где не зафиксировали ни одного заболевшего.

От коронавируса выздоровели 11 тыс. 195 человек. В частности, за минувшие сутки выписали 35 пациентов.

28 декабря провели 2 тыс. 76 исследований. Всего с начала пандемии в Псковской области проверили 209 тыс. 817 тестов на COVID-19.

Число умерших составило 98 человек.

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