В Острове и на подъезде к Опочке станет светлее

В следующем году будет установлено освещение в Острове, на подъезде к Опочке, в деревне Ершово Псковского района и деревне Подкрестье Пушкиногорского района. Предстоящие работы обсуждались на заседании межведомственной комиссии при администрации области по обеспечению безопасности дорожного движения, которое 28 декабря провёл заместитель губернатора Василий Осипов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, светильники будут установлены на пешеходных переходах и автобусных остановках в 26 населенных пунктах Великолукского района, семи - в Себежского района, шести - Псковского района, а также в Невельском районе.

Кроме того, сейчас идут проектно-изыскательские работы по устройству тротуаров и линий наружного освещения на региональных дорогах в других районах региона.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин попросил глав районов сформировать список дорог, которые нуждающихся в освещении. На его основании будет составлен перспективный план работы.