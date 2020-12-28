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Транспорт / Инфраструктура

В Острове и на подъезде к Опочке станет светлее

28 декабря 2020 года, 21:39

В следующем году будет установлено освещение в Острове, на подъезде к Опочке, в деревне Ершово Псковского района и деревне Подкрестье Пушкиногорского района. Предстоящие работы обсуждались на заседании межведомственной комиссии при администрации области по обеспечению безопасности дорожного движения, которое 28 декабря провёл заместитель губернатора Василий Осипов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В Острове и на подъезде к Опочке станет светлее

Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Кроме того, светильники будут установлены на пешеходных переходах и автобусных остановках в 26 населенных пунктах Великолукского района, семи - в Себежского района, шести - Псковского района, а также в Невельском районе.

Кроме того, сейчас идут проектно-изыскательские работы по устройству тротуаров и линий наружного освещения на региональных дорогах в других районах региона.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин попросил глав районов сформировать список дорог, которые нуждающихся в освещении. На его основании будет составлен перспективный план работы. 

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