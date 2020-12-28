95% подлежащих ремонту в 2021 году псковских дорог уже выставлены на торги

95% дорожных объектов, которые планируется отремонтировать в следующем году в Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уже выставлены на торги. Об этом шла речь на заседании межведомственной комиссии при администрации области по обеспечению безопасности дорожного движения, которое состоялось 28 декабря под председательством заместителя губернатора Василия Осипова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Как отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, уже зимой во всех районах региона начнутся работы по расчистке полосы отвода и ремонту водопропускных труб.

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области отремонтировали 148 километров региональных дорог.

Программа «БКАД» полностью выполнена в четырёх муниципалитетах, которые были участниками проекта в этом году: в Пскове, Псковском, Печорском и Островском районах. Не уложился в сроки только Палкинский район, там подрядчик нарушил график ремонта дороги Рубцово - Амосово. Василий Осипов поручил руководству района принять меры для занесения подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков.