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Транспорт

В маршрут поезда «Псков — Петрозаводск» добавят ещё одну остановку

28 декабря 2020 года, 20:44

В маршрут поезда «Псков — Петрозаводск» добавят ещё одну остановку, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

По просьбам жителей, «Ласточка» будет останавливается на станции Уторгош Шимского района Новгородской области. Остановку добавят в первом квартале следующего года.

Скоростной поезд «Ласточка», который связал Псков, Новгород и Петрозаводск был запущен 22 февраля 2019 года. В августе прошлого года маршрут состава был изменён. Его пустили через Порхов и Дно. Изначально поезд ходил через Плюссу, Струги Красные и Лугу. Изменение маршрута позволило сократить время в пути: поезд едет чуть более 11 часов. 

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