Более 8 тысяч звонков отработали в псковском call-центре службы «122», сообщает Псковское агентство информации.

Ковид-служба заработала в Пскове 3 декабря. Ежедневно на это номер поступает около 300 звонков. Чаще всего псковичи обращаются с проблемами, связанными с вызовом врача на дом. Второй самый популярный вопрос - запись к специалисту. На третьем месте находится просьба о помощи волонтёра.

Также жители региона спрашивают о лечении COVID-19, жалуются на долгое ожидание врача или результатов тестов на коронавирус, интересуются оформлением больничных листов.

Звонки обрабатывают 10 волонтеров. Однако, в последнее время нагрузка на них стала гораздо меньше. Это случилось после запуска дополнительных линий в поликлиниках.

В новогодние праздники работа службы «122» будет организована в штатном режиме.