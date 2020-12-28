На новогодних праздниках в Пскове изменится расписание автобусов

В новогодние праздники изменится расписание движения общественного транспорта в Пскове, сообщили «Псковской правде» в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Так, 31 декабря автобусы будут ходить по расписанию рабочего дня с укороченным отправлением последних рейсов от конечных пунктов.

1 января движение будет осуществляться по расписанию выходного дня. Автобусы будут ходить с увеличенными интервалами движения.

Со 2 по 10 января в Пскове будет действовать расписание воскресного дня. С 11 января движение общественного транспорта вернется в обычный график.

Также на новогодних каникулах изменится график работы пригородных автобусов. Посмотреть расписание можно здесь.