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Транспорт

На новогодних праздниках в Пскове изменится расписание автобусов

28 декабря 2020 года, 17:21

В новогодние праздники изменится расписание движения общественного транспорта в Пскове, сообщили «Псковской правде» в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Так, 31 декабря автобусы будут ходить по расписанию рабочего дня с укороченным отправлением последних рейсов от конечных пунктов.

1 января движение будет осуществляться по расписанию выходного дня. Автобусы будут ходить с увеличенными интервалами движения.

Со 2 по 10 января в Пскове будет действовать расписание воскресного дня. С 11 января движение общественного транспорта вернется в обычный график. 

Также на новогодних каникулах изменится график работы пригородных автобусов. Посмотреть расписание можно здесь

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