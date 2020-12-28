Михаил Ведерников наградил лучших медицинских работников Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил лучших медицинских работников региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Торжественная церемония прошла 28 декабря в режиме видеоконференцсвязи.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил лучших медицинских работников региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Торжественная церемония прошла 28 декабря в режиме видеоконференцсвязи.
Глава региона отметил, что уходящий год был наполнен событиями, но главным остаётся коронавирус. «Думаю, для вас, как и для всех работников системы здравоохранения, вызов пандемии ассоциируется совсем с другими вещами. Бесконечные дежурства, напряженный график, стресс, постоянный риск здоровью и жизни, — это неотъемлемая часть жизни каждого из вас», — отметил Михаил Ведерников и добавил, что в 2020 году он тесно работал с медсообществом на оперативных штабах, профессиональных совещаниях и выездах. Со многими он остается на постоянной связи даже сейчас.
«Я искренне восхищен тем, насколько много среди наших медицинских работников настоящих героев — талантливых, трудолюбивых, грамотных, упорных и смелых специалистов, которые в состоянии справиться с любой задачей. Я верю, что личный трудовой подвиг каждого из вас — это ключевая характеристика 2020-го года», — подчеркнул губернатор.
Также Михаил Ведерников привёл данные статистики: в прошлом году самой популярной профессией среди российских выпускников был программист, сегодня - врач. «Это самое искреннее отражение той благодарности, которую сейчас к вам испытывает каждый житель нашей области и страны», — заметил он.
Благодарности президента Российской Федерации за вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность и высокий профессионализм объявлены двум врачам Великолукской межрайонной больницы — Борису Герчикову и Дмитрию Приступчику.
Почетной грамоты председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации удостоена главный врач Центра профилактики и борьбы с СПИД Ираида Сивачева. Ее наградили за особые заслуги в сфере регионального здравоохранения.
Ряд медработников региона получили благодарности председателя Совета Федерации Федерального Собрания России.
Также глава региона назвал победителей ежегодной премии «Лучший медицинский работник Псковской области». Лауреатами премии стали десять медработников. Их наградили дипломами и сертификатами на сумму 150 тыс. рублей.
Врач анастезиолог-реаниматолог Псковской городской больницы Сергей Бобров, в свою очередь, поблагодарил региональные власти. «Я удивлен и благодарен за оценку труда всего нашего коллектива. Огромная благодарность за то, что сделано. Мы работаем при хорошем техническом обеспечении. Это серьезный и большой вклад в борьбу с инфекцией. Сейчас мы работаем на пределе возможного, но я всегда надеюсь на лучшее», — сказал Сергей Бобров.
Михаил Ведерников согласился, что нагрузка на медперсонал колоссальная. Он напомнил, что впереди нас ждут новогодние праздники. «Большинство врачей остается на вахте и продолжает защищать жизнь и здоровье жителей региона. Со своей стороны Администрация Псковской области будет делать все, чтобы ваша работа была интересной, почетной и по заслугам вознаграждалась», — заключил губернатор и поблагодарил медиков региона за труд.