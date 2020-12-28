Михаил Ведерников наградил лучших медицинских работников Псковской области

Глава региона отметил, что уходящий год был наполнен событиями, но главным остаётся коронавирус. «Думаю, для вас, как и для всех работников системы здравоохранения, вызов пандемии ассоциируется совсем с другими вещами. Бесконечные дежурства, напряженный график, стресс, постоянный риск здоровью и жизни, — это неотъемлемая часть жизни каждого из вас», — отметил Михаил Ведерников и добавил, что в 2020 году он тесно работал с медсообществом на оперативных штабах, профессиональных совещаниях и выездах. Со многими он остается на постоянной связи даже сейчас.

«Я искренне восхищен тем, насколько много среди наших медицинских работников настоящих героев — талантливых, трудолюбивых, грамотных, упорных и смелых специалистов, которые в состоянии справиться с любой задачей. Я верю, что личный трудовой подвиг каждого из вас — это ключевая характеристика 2020-го года», — подчеркнул губернатор.

Также Михаил Ведерников привёл данные статистики: в прошлом году самой популярной профессией среди российских выпускников был программист, сегодня - врач. «Это самое искреннее отражение той благодарности, которую сейчас к вам испытывает каждый житель нашей области и страны», — заметил он.