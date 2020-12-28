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Общество

70 подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей передал псковский завод «Титан-Полимер»

28 декабря 2020 года, 16:36

В благотворительной акции «Новогоднее чудо» принял участие псковский завод «Титан-Полимер». В канун Нового года активисты регионального отделения ОНФ и участники акции #МыВместе в Псковской области осчастливили детей из многодетных семей.

70 подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей передал псковский завод «Титан-Полимер»

Фото Андрея Степанова
70 подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей передал псковский завод «Титан-Полимер»

Фото Андрея Степанова
70 подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей передал псковский завод «Титан-Полимер»

Фото Андрея Степанова
70 подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей передал псковский завод «Титан-Полимер»

Фото Андрея Степанова
70 подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей передал псковский завод «Титан-Полимер»

Фото Андрея Степанова
70 подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей передал псковский завод «Титан-Полимер»

Фото Андрея Степанова
Общественники на время акции стали Дедом Морозом и Снегурочкой, чтобы поздравить детей с волшебным праздником и вручить подарки.

«Это наш первый Дед Мороз. Мы всегда мечтали устроить такое новогоднее мероприятие дома, но это дорого. Спасибо, что сделали нам такой праздник», – рассказала многодетная мама Жанна Тамарявичене.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили еще две семьи во время прогулки по парку. Все вместе они спели новогоднюю песню, а ребята рассказали стихотворения о зиме и получили сладкие подарки.

Семья Семеновых встретила сказочных персонажей сценкой собственного сочинения. А дети из семей Зверевых и Юдиных пригласили гостей на танцы под современную музыку.

Акция «Новогоднее чудо» стала уже традицией для активистов Народного фронта и проводится не первый год. В преддверии Нового года она проходит во всех регионах России.

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