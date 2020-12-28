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Пскович получил награду «Горячее сердце» за спасение тонущего ребенка

28 декабря 2020 года, 16:10

Пскович Иван Степанов стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. 15-летний Иван Степанов получил награду за спасение утопающего ребенка.

Пскович получил награду «Горячее сердце» за спасение тонущего ребенка

В прошлом году молодой человек был на плотине, когда услышал крики о помощи. Он, не раздумывая, бросился в воду, чтобы спасти попавшего в водоворот мальчика. Ивану удалось вытащить ребенка из воды. После чего герой оказал пострадавшему первую помощь.

Лауреата всероссийской награды, студента Псковского агротехнического колледжа Ивана Степанова наградил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он поблагодарил молодого человека за смелость и вручил ему диплом, нагрудный знак «Горячее сердце» и книгу, в которой представлены другие героические поступки. «Уверен, что читать ее будет интересно. Вы одинаковые по духу с героями этой книги», — заметил губернатор.

Кроме того, псковский герой получил Благодарственное письмо администрации региона и памятный подарок.

По словам Ивана Степанова, награда и личная встреча с губернатором – это значимые события. «Я и не ожидал, что буду награжден. Тогда, я и не задумывался, насколько это может быть опасно. Но и сейчас поступил бы также», — подчеркнул молодой человек.

Ранее жители региона уже становились обладателями общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». В прошлом году наградили учеников лицея № 10 Великолукского района, которые также спасли тонущего ребенка.

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