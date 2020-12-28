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Транспорт / Автопарк

В ближайшее время на дороги Псковской области выйдут 249 новых автобусов

28 декабря 2020 года, 15:26

В ближайшее время на дороги Псковской области выйдут 249 новых автобусов, пишет Псковское агентство информации. Во время визита на предприятие «Псковпассажиравтотранс» 28 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что автобусы поставят на учет в ГИБДД до конца текущего года. Сразу после этого они выйдут на маршруты в Пскове и Псковском районе. В связи с этим губернатор поручил посмотреть, нужны ли дополнительные средства для постановки новой техники на учет. 

«Мы постараемся тот темп, который взяли  - ремонт производственных помещений, пополнение автобусного парка - продолжать», - отметил глава региона.

За новые автобусы он поблагодарил Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, которое выделило на закупку транспорта более 1,2 млрд рублей, а также «Псковпассажиравтотранс» за проделанную работу.

В ближайшее время на дороги Псковской области выйдут 249 новых автобусов

Фото Псковского агентства информации

Также Михаил Ведерников отметил, что знает о проблеме с зарплатой в Псковпассажиравтотрансе и заверил, что власти постараются повысить заработную плату водителей и кондукторов. Однако, это произойдет, если от пассажиров не будет поступать жалоб на их работу.

В ходе рабочего выезда глава региона осмотрел помещения предприятия. Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов рассказал, что первый этап ремонта уже завершен. На работы было потрачено 30 млн рублей. В ближайшее время начнется следующий этап работ. 

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