В ближайшее время на дороги Псковской области выйдут 249 новых автобусов, пишет Псковское агентство информации. Во время визита на предприятие «Псковпассажиравтотранс» 28 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что автобусы поставят на учет в ГИБДД до конца текущего года. Сразу после этого они выйдут на маршруты в Пскове и Псковском районе. В связи с этим губернатор поручил посмотреть, нужны ли дополнительные средства для постановки новой техники на учет.

«Мы постараемся тот темп, который взяли - ремонт производственных помещений, пополнение автобусного парка - продолжать», - отметил глава региона.

За новые автобусы он поблагодарил Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, которое выделило на закупку транспорта более 1,2 млрд рублей, а также «Псковпассажиравтотранс» за проделанную работу.