Череповецкие музыканты помогли в сборе новогодних подарков для псковских детей

27 декабря участники рок-группы из Череповца «7 отличий» выступили в финале рождественского марафона добрых дел «Время дарить сказку», пишет Псковское агентство информации.
27 декабря участники рок-группы из Череповца «7 отличий» выступили в финале рождественского марафона добрых дел «Время дарить сказку», пишет Псковское агентство информации.
Череповецкие музыканты присоединились к благотворительной акции в пользу нуждающихся детей из Псковской области почти случайно. Вокалистка группы Наталья Запорожченко рассказала, что в Пскове они были проездом. Однако, как только участники кок-группы узнали про акцию, сразу решили в ней поучаствовать.
«В наше время пандемии очень много негатива, и своими песнями мы постарались подарить псковичам немного радости и позитива. Думаю, у нас получилось: посетители торгового центра останавливались, фотографировали, записывали видео. И, конечно же, это помогло привлечь больше внимания к благотворительной акции», - подчеркнула Наталья Запорожченко.
Рок-группа «7 отличий» регулярно приезжает в Псковскую область и принимает участие в благотворительных мероприятиях региона. Падения сказалась на жизни группы, однако музыканты ищут новые пути развития. Например, они устраивали собственные онлайн-концерты, а также поддерживали акции движения «Добрый Псков» дистанционно.
«Для нас Псков стал уже родным. Очень любим сюда приезжать. Здесь добрые, открытые люди, атмосфера города необыкновенная. А сейчас нас еще отвезли в Печоры - любуемся красотой исторических мест. В планах еще съездить в Изборск», - отметила вокалистка.
Благотворительную акцию «Время дарить сказку!» ежегодно проводят ПОООМС «Дети - наше будущее» совместно с благотворительным движением «Добрый Псков». Организаторы собирают сладкие подарки и денежные средства на их приобретение для детей, проживающих в детских домах, школах-интернатах, детей из малоимущих семей и детей с инвалидностью.