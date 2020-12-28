Череповецкие музыканты помогли в сборе новогодних подарков для псковских детей

Череповецкие музыканты присоединились к благотворительной акции в пользу нуждающихся детей из Псковской области почти случайно. Вокалистка группы Наталья Запорожченко рассказала, что в Пскове они были проездом. Однако, как только участники кок-группы узнали про акцию, сразу решили в ней поучаствовать.

«В наше время пандемии очень много негатива, и своими песнями мы постарались подарить псковичам немного радости и позитива. Думаю, у нас получилось: посетители торгового центра останавливались, фотографировали, записывали видео. И, конечно же, это помогло привлечь больше внимания к благотворительной акции», - подчеркнула Наталья Запорожченко.