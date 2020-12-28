Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил качество дорожного ремонта в Пскове 28 декабря, сообщает Псковское агентство информации.

В контрольном выезде по дорожным объектам Пскова также участвовали вице-губернатор Псковской области Василий Осипов, председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, глава администрации Пскова Александр Братчиков и подрядчики. Глава региона посетил улицу Леона Поземского в Пскове. В настоящее время реконструкция участка находится в завершающей стадии. Однако, к работе подрядчика есть ряд замечаний. В связи с этим Михаил Ведерников поручил составить итоговый протокол с указанием недочётов и даты их устранения. Подрядная организация планирует приступить к исправлению замечаний, как только позволят погодные условия.

Также участники осмотрели перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской, где реконструкция уже завершилась. Там уже открыли автомобильное движение. По словам главы администрации Пскова Александра Братчикова, объект должны были сдать в конце ноября – в начале декабря, однако подрядчик нарушил сроки из-за замены большого количества коммуникаций. Далее Михаил Ведерников оценил качество выполненных работ по реконструкции перекрёстка улиц Инженерной и Индустриальной. Ремонт на участке улицы Инженерной между улицами Алтаева и Труда выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект прошёл приёмку.

По словам председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина, в настоящее время проводятся торги на ремонт улицы Инженерной (на участке от дома № 12 на улице Инженерной до улицы Алтаева), в том числе дублера (на участке от дома № 12 до дома № 100 на Инженерной). Начальная стоимость составляет 65 млн 746 тыс. 454,40 рубля. Участок протяженностью 660 метров планируется отремонтировать до 31 августа 2021 года. В рамках контракта подрядчик должен фрезеровать 25 тыс. 798 кв. метров покрытия, отремонтировать тротуар, отрегулировать высотное положение крышек 11 люков с подъемом на высоту до 10 см, а также устроить пешеходные ограждения и нанести разметку. Ширина проезжей части – от 14 до 20 метров. «В следующем году полностью сделаем Инженерную», - заверил Борис Елкин.