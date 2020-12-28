Более тысячи псковичей предпочли выбрать ёлку в лесу

1 тыс. 127 договоров на вырубку ёлок в лесу заключили уже жители Псковской области, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на Псковское лесничество. При этом псковичи предпочитают ели.
1 тыс. 127 договоров на вырубку ёлок в лесу заключили уже жители Псковской области, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на Псковское лесничество. При этом псковичи предпочитают ели.
Договоры на вырубку деревьев к Новому году в Псковской области в лесничествах можно заключить до 31 декабря. Ели или деревья других хвойных пород высотой до одного метра обойдутся в 6,06 рубля, высотой от 1,1 до 2 метров – 10,89 рубля, от 2,1 до 3 метров – 20,57 рубля, от 3,1 до 4 метров - 38,69 рубля, выше 4,1 метра — 62,87 рубля.
Для тех, кто не может срубить дерево в лесу, работают ёлочные базары. В Пскове они организованы в 17 точках:
- Рижский проспект, в торце дома № 45;
- Рижский проспект, в торце дома № 50;
- Рижский проспект, в торце дома № 55;
- Рижский проспект, в торце дома № 51;
- Рижский проспект, у дома № 83;
- улица Коммунальная, у ТЦ «Гулливер»;
- улица Коммунальная, 48;
- улица Коммунальная, 45;
- улица Рокоссовского, у дома № 22;
- улица Народная, напротив дома № 45;
- улица Индустриальная, у дома № 4-а ;
- улица Гагарина, у дома № 2;
- улица Яна Фабрициуса, 5-а;
- улица Алтаева, у дома № 8;
- улица Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов);
- проспект Энтузиастов, у дома № 5;
- улица Труда, 50.