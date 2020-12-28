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Экономика / Деньги

Псковичи стали на 26,7% чаще оплачивать товары и услуги банковскими картами

28 декабря 2020 года, 10:56

Псковичи стали на 26,7% чаще оплачивать товары и услуги банковскими картами, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

За 9 месяцев жители Псковской области совершили более 78,5 млн операций на сумму 111,6 млрд рублей. Однако, специалисты отмечают, что средняя сумма покупок продолжает снижаться: с января по сентябрь она составила 660 рублей против 1600 рублей год назад.

В то же время, наличные стали снимать на 17% реже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«В период пандемии жители Псковской области чаще осуществляли безналичные платежи. Граждане активнее пользуются интернет-магазинами, бесконтактной доставкой, мобильными приложениями банков», - отметил заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

В частности, популярность банковских карт связана с развитием сети по их приему. Всего в Псковской области установлено почти 16,3 тыс. электронных терминалов, а также 738 банкоматов и платежных терминалов, из которых 586 имеют функцию приема наличных. Количество терминалов увеличилось по сравнению прошлым годом на 27,7%, а банкоматов – на 2,5 %.

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