Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей соблюдать социальную дистанцию в торговых центрах. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, показатель заболеваемости коронавирусом в регионе остается высоким. Так, за сутки 27 декабря в Псковской области добавилось 394 новых случая коронавируса.

В связи с этим Михаил Ведерников рекомендовал использовать средства индивидуальной защиты и не посещать магазины в часы пик. «Во всех торговых центрах и общественных местах будет большое количество людей, - отметил он. - Берегите себя и свое здоровье!»

Общее число заболевших достигло 22 тыс. 508. При этом поправились 11 тыс. 160 человек. В частности, за минувшие сутки выздоровели 99 пациентов.