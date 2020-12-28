Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Михаил Ведерников призвал псковичей соблюдать социальную дистанцию в торговых центрах

28 декабря 2020 года, 09:56

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей соблюдать социальную дистанцию в торговых центрах. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников призвал псковичей соблюдать социальную дистанцию в торговых центрах

По его словам, показатель заболеваемости коронавирусом в регионе остается высоким. Так, за сутки 27 декабря в Псковской области добавилось 394 новых случая коронавируса.

В связи с этим Михаил Ведерников рекомендовал использовать средства индивидуальной защиты и не посещать магазины в часы пик. «Во всех торговых центрах и общественных местах будет большое количество людей, - отметил он. - Берегите себя и свое здоровье!»

Общее число заболевших достигло 22 тыс. 508. При этом поправились  11 тыс. 160 человек. В частности, за минувшие сутки выздоровели 99 пациентов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В маршрут поезда «Псков — Петрозаводск» добавят ещё одну остановку
Псковичка рассказала о своей коллекции советских ёлочных игрушек
Более 8 тысяч звонков отработали в псковском call-центре службы «122»
Игорь Иванов развеял слухи о переходе на работу в Москву
На новогодних праздниках в Пскове изменится расписание автобусов
Игорь Иванов пока не планирует баллотироваться на выборах в Псковское областное Собрание в 2021 году
Михаил Ведерников наградил лучших медицинских работников Псковской области
70 подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей передал псковский завод «Титан-Полимер»
Пскович получил награду «Горячее сердце» за спасение тонущего ребенка

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
А подпись чья?

Общество
25 декабря 15:23

А подпись чья?

Воюющие с надстройкой магазина у рынка «Нива» псковичи сомневаются в законности протокола о даче согласия на строительство
Почему колет в боку?

Общество / Здоровье
21 декабря 19:43

Почему колет в боку?

О чем говорит внезапная боль
Когда здоровье не железное

Общество / Здоровье
21 декабря 19:14

Когда здоровье не железное

О чем свидетельствует низкий гемоглобин в крови