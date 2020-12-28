394 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки

394 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за сутки 27 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Показатель высокий, а между тем на следующей неделе уже начинаются новогодние праздники», - написал глава региона.

В Пскове COVID-19 заразились 160 человек (всего 8 тыс. 477), а в Великих Луках – 88 человек (всего 4 тыс. 361). 56 случаев коронавируса диагностировали в Псковском районе (всего 1 тыс. 928). 18 больных добавилось в Гдовском районе (всего 236) и 11 – в Великолукском (всего 600).