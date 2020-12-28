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Общество / Здоровье

394 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки

28 декабря 2020 года, 09:52

394 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за сутки 27 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Показатель высокий, а между тем на следующей неделе уже начинаются новогодние праздники», - написал глава региона.

В Пскове COVID-19 заразились 160 человек (всего 8 тыс. 477), а в Великих Луках – 88 человек (всего 4 тыс. 361). 56 случаев коронавируса диагностировали в Псковском районе (всего 1 тыс. 928). 18 больных добавилось в Гдовском районе (всего 236) и 11 – в Великолукском (всего 600).

394 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки

В других муниципалитетах региона коронавирусом заболели менее 10 человек. Ни одного инфицированного не обнаружили в Островском, Дедовичском, Пушкиногорском и Локнянском районах.

За весь период пандемии выявили 22 тыс. 508 заболевших. При этом поправились от COVID-19 только 11 тыс. 160 человек. В частности, за минувшие сутки выздоровели 99 пациентов.

Скончались от коронавируса 98 жителей Псковской области.

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