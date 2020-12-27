В Гдове Дед Мороз поздравил с Новым годом детей медицинских работников. Как сообщает «Гдовская заря», в рамках акции «Новый год в каждый дом» в гости к ребятам, родители которых работают в больнице и помогают бороться с пандемией коронавируса, заглянул Дедушка Мороз.

В этом году из-за нестабильной эпидемиологической ситуации под запретом оказались и традиционные школьные ёлки. Поэтому Дед Мороз и его помощница-волонтёр навестили 9 домов, где проживают дети медиков. Ребята получили сладкие подарки.

Отметим, что в рамках акции «Новый год в каждый дом» 800 детей медицинских работников Псковской области получат сладкие подарки к наступающему празднику.