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Общество

В Гдове Дед Мороз поздравил с Новым годом детей медицинских работников

27 декабря 2020 года, 19:50

В Гдове Дед Мороз поздравил с Новым годом детей медицинских работников. Как сообщает «Гдовская заря», в рамках акции «Новый год в каждый дом» в гости к ребятам, родители которых работают в больнице и помогают бороться с пандемией коронавируса, заглянул Дедушка Мороз.


В Гдове Дед Мороз поздравил с Новым годом детей медицинских работников

Фото газеты «Гдовская заря»

В этом году из-за нестабильной эпидемиологической ситуации под запретом оказались и традиционные школьные ёлки. Поэтому Дед Мороз и его помощница-волонтёр навестили 9 домов, где проживают дети медиков. Ребята получили сладкие подарки.

Отметим, что в рамках акции «Новый год в каждый дом» 800 детей медицинских работников Псковской области получат сладкие подарки к наступающему празднику.

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