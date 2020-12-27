ГИБДД по Псковской области опубликовала режим работы в новогодние праздники

С 29 декабря изменился режим работы межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД УМВД России по Псковской области, сообщает региональное управление ГИБДД УМВД России по Псковской области
График предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области:
Вторник с 08.30 до 18.15 (обеденный перерыв с 12.30 до 14.00).
Среда с 08.30 до 18.15 (обеденный перерыв с 12.30 до 14.00).
Четверг с 08.30 до 18.15 (обеденный перерыв с 12.30 до 14.00).
Пятница с 08.30 до 18.15 (обеденный перерыв с 12.30 до 14.00).
Суббота с 08.30 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.30 до 14.00).
Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области в праздничные дни:
5,6 января 2021 года с 8.30 до 18.15 (перерыв с 12.30 до 14.00);
9 января 2021 года с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00);