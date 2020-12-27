ГИБДД по Псковской области опубликовала режим работы в новогодние праздники

С 29 декабря изменился режим работы межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД УМВД России по Псковской области, сообщает региональное управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

График предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области:

Вторник с 08.30 до 18.15 (обеденный перерыв с 12.30 до 14.00).

Среда с 08.30 до 18.15 (обеденный перерыв с 12.30 до 14.00).

Четверг с 08.30 до 18.15 (обеденный перерыв с 12.30 до 14.00).

Пятница с 08.30 до 18.15 (обеденный перерыв с 12.30 до 14.00).

Суббота с 08.30 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.30 до 14.00).

Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области в праздничные дни:

5,6 января 2021 года с 8.30 до 18.15 (перерыв с 12.30 до 14.00);

9 января 2021 года с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00);