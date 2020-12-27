28 декабря в Псковской области ожидается ледяной дождь и гололёд, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе псковского филиала «Россети Северо-Запад»

По прогнозу такая погода сохранится до до вторника.

В настоящее время энергетики ликвидируют последствия циклона «Грета». 83 бригады работают в круглосуточном режиме. Специалисты расчищают путь к линиям электропередачи.

Энергетики восстановили работу основной сети, а теперь ликвидируют последствия ночного снегопада в северных и западных районах области. В работе участвует 86 единиц техники и 12 передвижных дизельных генераторов. Энергетики продолжат работу до полной ликвидации последствий циклона.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности с 24 декабря. Потребители об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов могут сообщать по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.