Пропавшего в 2019 году псковича разыскивает полиция

Пропавшего в 2019 году псковича Романа Иванова разыскивает полиция, сообщили в пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Иванов Роман Анатольевич, 1974 года рождения, пропал на территории областного центра 14 апреля 2019 года. До настоящего времени его местонахождение не известно.
Роман Иванов
Фото пресс-службы УМВД по Псковской области
Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий длинный, брови дугообразные, глаза серые.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Р.А.Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.