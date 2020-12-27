Пропавшего в 2019 году псковича разыскивает полиция

Пропавшего в 2019 году псковича Романа Иванова разыскивает полиция, сообщили в пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Иванов Роман Анатольевич, 1974 года рождения, пропал на территории областного центра 14 апреля 2019 года. До настоящего времени его местонахождение не известно.