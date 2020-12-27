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Происшествия

Пропавшего в 2019 году псковича разыскивает полиция

27 декабря 2020 года, 13:35

Пропавшего в 2019 году псковича Романа Иванова разыскивает полиция, сообщили в пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Иванов Роман Анатольевич, 1974 года рождения, пропал на территории областного центра 14 апреля 2019 года. До настоящего времени его местонахождение не известно.


Пропавшего в 2019 году псковича разыскивает полиция
Роман Иванов
Фото пресс-службы УМВД по Псковской области

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Р.А.Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

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