17-летний пскович украл из магазина две упаковки сыра, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.

Попытка кражи была совершена 26 декабря в 17.00 в магазине на улице Инженерной в Пскове. Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение о сигнале тревоги из торговой точки.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали молодого человека, который похитил сыр. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.