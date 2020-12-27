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Происшествия

17-летний пскович украл из магазина две упаковки сыра

27 декабря 2020 года, 13:12

17-летний пскович украл из магазина две упаковки сыра, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.

Попытка кражи была совершена 26 декабря в 17.00 в магазине на улице Инженерной в Пскове. Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение о сигнале тревоги из торговой точки.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали молодого человека, который похитил сыр. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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