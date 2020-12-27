Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил спасателей региона с профессиональным праздником и 30-летием МЧС России, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Спасатель — одна из самых благородных и сложных профессий. Ежедневно вы показываете высочайший уровень мастерства и подготовки, слаженности командной работы, умение доверять и понимать друг друга с полуслова», - цитирует пресс-служба слова губернатора.

В этом году спасателями региона было совершено более тысячи выездов на ликвидацию последствий ДТП, водные объекты и поиск людей, обезврежено более 300 взрывоопасных предметов. Силами ведомства было спасено 168 человек. «Для каждого жителя Псковской области вы являетесь символом надёжности, веры в спасение и своевременную помощь», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, сегодня региональное управление МЧС переживает качественные изменения, совершенствуя свою работу, сокращая время и скорость реагирования, уделяя серьёзное внимание предупреждению чрезвычайных ситуаций. «Но неизменным остаётся одно: ваше отношение к службе, сплочённость, надёжность, чуткость к людям и неравнодушие к чужой беде», - отметил губернатор.

Особые слова благодарности он выразил ветеранам МЧС, «чей опыт, навыки, знания всегда остаются востребованными и помогают готовить из молодых специалистов профессионалов самого высокого уровня».