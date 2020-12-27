МЧС России отмечает 30-летие - 2020 год стал юбилейным для ведомства. Как сообщает сайт МЧС России, за 30 лет силами сотрудников ведомства спасено более 2,5 млн человек, оказана помощь более 5 млн человек, ликвидировано более 31 тысячи чрезвычайных ситуаций различного характера. Потушено свыше 6,9 млн пожаров, обезврежено более 1,7 млн взрывоопасных предметов, подготовлено более 50 тысяч специалистов в ВУЗах МЧС России.

Специалистами ведомства проведено свыше 500 гуманитарных операций за рубежом, осуществлена доставка гуманитарных грузов в более чем 100 стран мира, проведено свыше 120 авиаопераций по санитарной эвакуации тяжелобольных российских граждан из зарубежных стран.

На оснащении МЧС России состоит 79 воздушных судов, из них 22 самолета и 57 вертолетов, а также 1 820 беспилотных авиационных систем. На круглосуточном дежурстве находятся силы и средства, привлекаемые для ликвидации локальных или местных чрезвычайных ситуаций.

В 2020 году подразделениями МЧС России выполнены санитарно - противоэпидемиологические мероприятий по всей стране. На территории 80 субъектов РФ проведена специальная обработка - более 5,7 тысяч лечебных и 7,9 тысяч образовательных учреждений, 22 тысячи объектов социального обслуживания, 45,4 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, 10 тысяч км дорог и 228 тысяч единиц техники.

«Профессия спасателя всегда будет одной из самых необходимых, уважаемых и благородных. Мужество, преданность долгу и профессиональное мастерство помогут решить любую поставленную задачу на высоком уровне. Такой отважный и самоотверженный труд является гарантом безопасности и благополучия жителей Псковской области», - отметил в поздравлении в адрес сотрудников начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.