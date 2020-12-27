За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 396 новых случаев covid

За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 396 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Всего с начала пандемии в регионе 22114 подтвержденных случаев ковид. Выздоровело 11 061 человек, в том числе 244 - за минувшие сутки. Умерло 98 пациентов. Проведено 206 885 исследований, в том числе 1827 — за последние сутки.

«396 положительных тестов при достаточно высоком количестве исследований. Существенного снижения пока не наблюдается, но и динамичный рост остановился, а это особенно важно в преддверии новогодних праздников. Дополнительных очагов не зафиксировано, в активных новых случаев нет», - прокомментировал статистику Михаил Ведерников.