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Общество

За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 396 новых случаев covid

27 декабря 2020 года, 10:38

За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 396 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Всего с начала пандемии в регионе 22114 подтвержденных случаев ковид. Выздоровело 11 061 человек, в том числе 244 - за минувшие сутки. Умерло 98 пациентов. Проведено 206 885 исследований, в том числе 1827 — за последние сутки.

«396 положительных тестов при достаточно высоком количестве исследований. Существенного снижения пока не наблюдается, но и динамичный рост остановился, а это особенно важно в преддверии новогодних праздников. Дополнительных очагов не зафиксировано, в активных новых случаев нет», - прокомментировал статистику Михаил Ведерников.

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