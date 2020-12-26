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Транспорт / Инфраструктура

По технологии ресайклинга отремонтировали первую дорогу в Псковской области

26 декабря 2020 года, 17:52

По технологии ресайклинга отремонтирован участок дороги Великие Луки – Усвяты, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Обновленный участок принят в эксплуатацию.

По технологии ресайклинга отремонтировали первую дорогу в Псковской области

По технологии ресайклинга отремонтировали первую дорогу в Псковской области

По технологии ресайклинга отремонтировали первую дорогу в Псковской области


«Это первая региональная дорога, которая отремонтирована по технологии ресайклинга – когда старый асфальт снимают, смешивают с битумом и цементом, а затем используют в качестве одного из слоёв основания. Это позволяет тратить меньше ресурсов без ущерба качеству», - отметил глава региона. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 7,5 км трассы. В частности, обновлено дорожное покрытие на мосту через реку Усвяча.

Подрядчик провел благоустройство всей прилегающей инфраструктуры и коммуникаций, а также установил 700 метров барьерного ограждения, 216 сигнальных столбов и 151 дорожный знак.

На ремонт дороги потрачено более 203 млн рублей из областного бюджета.

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