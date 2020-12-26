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Общество / Соцзащита

18,5 тысяч псковских детей из многодетных малообеспеченных семей получат сладкие подарки

26 декабря 2020 года, 16:26

18,5 тысяч детей из многодетных малообеспеченных семей Псковской области получат сладкие подарки к Новому году, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

18,5 тысяч псковских детей из многодетных малообеспеченных семей получат сладкие подарки

«Новый год – время исполнения желаний. Но, к сожалению, в этом году нет возможности провести праздничные ёлки, где тысячи детей получают свои подарки от Деда Мороза. Чтобы сохранить новогоднее настроение, мы решили дополнительно поддержать ребят из многодетных малообеспеченных семей», - написал глава региона. Уже на следующей неделе дети из списка, который сформировали органы соцзащиты, получат новогодние подарки.

Кроме того, каждый желающий может принять участие в акции «Новый год в каждый дом». До 27 декабря волонтёры Центра Добровольчества собирают сладкие подарки для детей медицинских работников и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Подарки можно приносить в волонтёрские штабы каждого района области. В Пскове Центр Добровольчества находится на ул. Некрасова, 19.

Уточнить информацию можно по телефону: +7 931 901-00-82.

Организаторы акции обращают внимание, что волонтеры принимают только готовые сладкие подарки из магазина. 

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