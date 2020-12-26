Заказчиком работ является управление городского хозяйства администрации города Пскова. Оно заключило контракт на ремонт улиц Кузбасской Дивизии, Западной и Байкова в Пскове с местной дорожно-строительной компанией ООО «ДорСтройСервис». На реализацию 1-го пускового комплекса было направлено более 304 млн рублей из бюджета Псковской области.

Подписан контракт на реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В зону реконструкции улицы Кузбасской Дивизии входит участок от кольцевого пересечения с улицей Никольской до улицы Западной (775 метров), а также ответвление улицы Крестки до границы города Пскова (402 метра).

Дорожное полотно на улице Кузбасской Дивизии планируется расширить до 4 полос с разделительной полосой посередине. Ширина каждой полосы составит 3,5 метра. При этом в проекте предусмотрена полоса безопасности шириной 0,5 метра.

Улица Крестки будет двухполосной, а в районе пересечения с улицами Западная и Крестки появится кольцевое движение.

Участок на улице Западной условно делится на два: Западная № 1 и Западная № 2. Так, в рамках 1-го пускового комплекса реконструируют улицу Западную № 1 от улицы Кузбасской Дивизии до улицы Михайловской. Здесь планируется оставить две полосы, но расширить каждую до 4 метров. На новом участке будет организовано одностороннее движение в сторону Коммунальной. Для движения в обратном направлении построят еще одну двухполосную дорогу от нового кольца до Михайловской.