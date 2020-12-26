Дед Мороз со Снегурочкой передали 150 кг фруктов в Псковскую детскую областную больницу

Активисты волонтерского центра совместно с главой Пскова Еленой Полонской передали главному врачу больницы Аркадию Гохману 120 кг мандаринов и 30 кг яблок. Фрукты для маленьких пациентов и медперсонала пожертвовал секретарь первичного отделения №77, член политического совета партии Полад Исмаилов от азербайджанской диаспоры. Также добровольцы привезли детям 9 кг кондитерских изделий от «Псковского хлебокомбината».

В преддверии Нового года и Рождества волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки привезли в Псковскую областную детскую больницу новогодние подарки, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Мы не могли в канун Нового года обойти стороной учреждение здравоохранения, в котором лечатся маленькие пациенты, жители нашего региона. Ведь дети очень ждут этот праздник! Мы благодарим персонал за внимание, за заботу, за здоровье, которое они возвращают нашим детям», - отметила Елена Полонская.

Аркадий Гохман поблагодарил волонтерский центр партии и поделился, что традиционно в детской областной больнице устраивают утренники для детей. «К сожалению, в этом году мы не сможем сделать большой утренник для всех, но в отделениях пройдут небольшие праздничные мероприятия, и дети получат фрукты и сладости», - рассказал главврач больницы. В настоящее время в медучреждении лечатся более 180 детей.

Еще одним подарком для детской областной больницы стала елка, которую партийцы украсили прямо на территории клиники. Игрушки для новогоднего символа активно приносили псковичи, а также украшения делали своими руками в группах детских садов города.

«Накануне Нового года и Рождества мы проводим праздничные мероприятия для людей, нуждающихся во внимании и поддержке: для медиков, детей, пожилых граждан. Во всех городах и районах партийные волонтеры передают подарки в больницы, в детские дома, школы-интернаты, дома-интернаты для пожилых граждан. Также все ветераны Псковской области в этом году получат праздничные продуктовые наборы к новогоднему столу. Очень важно, что люди помогают друг другу, проявляют сердечность и отзывчивость» - подчеркнул руководитель Псковского регионального волонтерского центра, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

Псковский волонтерский центр «Единой России» насчитывает уже более тысячи человек, которые работают по всей области. Среди них есть депутаты всех уровней, предприниматели, общественники.