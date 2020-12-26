Две новогодние ярмарки открылись в Пскове 26 декабря

Две новогодние ярмарки открылись в Пскове с 26 декабря, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Одна расположилась на пешеходной зоне улицы Пушкина, а вторая - на территории Детского парка (от остановки «Детский парк» до памятника Княгини Ольги).

Ярмарка на улице Пушкина продлится до 31 декабря. Вторая будет работать все новогодние праздники – до 10 января. Посетить торговые площадки можно с 10:00 до 21:00. Однако, при наличии покупателей работу ярмарки продлят до 23:00.

На новогоднем базаре представлены продукты, сувениры, текстиль и другие непродовольственные товары. Организаторы отмечают, что особенной популярностью у псковичей пользуется солёная рыба из Мурманска.

В этом году, в связи с пандемией коронавируса, никаких развлекательных программ на ярмарке не будет. Организаторы ярмарок обеспечат проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также контроль за исполнением требований Роспотребнадзора. «Просим покупателей также соблюдать все необходимые меры предосторожности, включая масочный режим», - отмечается в сообщении.