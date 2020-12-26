Непроизвольный выстрел из 30-мм пушки произошел в воинской части Пскова, пишет ТАСС.

Командование Псковского гарнизона подтвердило инцидент со случайным выстрелом в одной из воинских частей Пскова, который произошел 24 декабря при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин.

«Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание», - говорится в сообщении.

Снаряд попал в один из торговых центров города. Жертв и раненых нет.

В настоящее время правоохранительные органы совместно с командованием воинской части устанавливают обстоятельства произошедшего.