26 декабря жителей Псковской области предупреждают о сильном снеге. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, информация о неблагоприятном природном явлении поступила от Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 09:20.

Сильный снег сохранится в регионе на протяжении всего дня. Преимущественно непогода наблюдается в северных районах.

Налипание снега на провода может привести к нарушению энергоснабжения. Необходимо избегать обрывов и, если вы обнаружили аварию, сразу сообщить в администрацию населённого пункта или в службу спасения по телефону 01.

Кроме того, специалисты МЧС рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте, а автомобиль парковать подальше от деревьев.