За сутки в Псковской области прибавилось 398 ковидбольных

За сутки 25 декабря в Псковской области прибавилось 398 ковидбольных, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее число заболевших COVID-19 составило 21 тыс. 718.

144 человека заболели в Пскове (всего 8 тыс. 133) и 56 – в Новосокольническом районе (всего 410). В Псковском районе (всего 1 тыс. 832) COVID-19 диагностировали у 43 человек. 28 инфицированных выявили в Великих Луках (всего 4 тыс. 252), 25 – в Порховском районе (всего 636). 18 человек заразились в Островском районе (всего 1 тыс. 54), 17 – в Невельском (всего 842) и 12 – в Локнянском (всего 149).

В других муниципалитетах подтвердилось менее 10 случаев заболевания.Ни одного нового больного нет в Новоржевском, Куньинском, Пушкиногорском и Красногородском районах.

225 пациентов выписали за минувшие сутки. Всего с начала пандемии выздоровели 10 тыс. 817 человек.

Скончались от коронавируса 98 жителей Псковской области.

Также губернатор сообщил о двух новых очагах коронавируса, обнаруженных в Порхове. Заболевшие выявлены в филиале МРСК Северо-Запада и управляющей компании «Порховдомсервис».