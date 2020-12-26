В Порхове зафиксировали сразу два новых очага коронавируса, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Заболевшие выявлены в филиале МРСК Северо-Запада и управляющей компании «Порховдомсервис». Как уточняет официальный Telegram-канал Псковской области, в учреждениях подтвердилось по 9 случаев коронавируса. В настоящий момент проводятся все необходимые эпидемиологические мероприятия.

Таким образом, количество действующих очагов в Порхове достигло 4. Ранее уже были обнаружены две вспышки: в администрации района и на местном маслосырзаводе.

При этом губернатор отметил, что очаг в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов снят с учёта как неактивный.

Всего в регионе остаются 13 действующих очагов коронавируса. Кроме порховских учреждений под надзором Роспотребнадзора находятся Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Новоржевская средняя школа, санаторий «Хилово», Пушкиногорский музей-заповедник, Пустошкинский филиал Новосокольнической межрайонной больницы, Первомайский психоневрологический интернат, новоржевский филиал «Псковавтодор», новоржевский детский сад «Светлячок», новоржевский Центр специального обслуживания.