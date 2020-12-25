Лучших социальных работников определили в Псковской области

В Псковской области подвели итог областного конкурса на звание «Лучший работник центра социального обслуживания», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Так, в номинации «Лучший социальный работник службы социального обслуживания на дому» победила социальный работник отделения соцобслуживания на дому Псковского Центра социального обслуживания Ольга Нерлова. Второе место заняла специалист из Палкинского района Елена Емельянова.

Победителем в номинации «Лучший специалист по социальной работе, в том числе участковый социальный работник» стала участковый Центра социального обслуживания Дновского района Надежда Васильева. Второй результат у социального работника Центра социального обслуживания Опочецкого района Елены Гладышевой, третий - у специалиста по социальной работе отделения срочного социального обслуживания Центра социального обслуживания Великих Лук Ирины Малиненковой.

Конкурс профессионального мастерства проводится в рамках Государственной программы Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики». Ежегодно конкурсная комиссия выбирает лучших среди специалистов центров социального обслуживания.