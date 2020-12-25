Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Соцзащита

Более 400 квартир в Псковской области закуплено для детей-сирот в 2020 году

25 декабря 2020 года, 21:30

413 квартир в Псковской области закуплено для детей-сирот в 2020 году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Более 400 квартир в Псковской области закуплено для детей-сирот в 2020 году

Это количество для Псковской области является рекордным. Достичь такого результата удалось с помощью субсидии, которую в сентябре 2020 года регион получил из федерального бюджета. 

Всего на приобретение жилья для детей-сирот, нуждающихся в улучшении жилищных условий, дополнительно было направлено 200 млн рублей. На эти средства удалось купить 218 квартир, 23 из которых приобретено за счет экономии средств федеральной субсидии.

В преддверии Нового года проводится активная работа по оформлению документов и заселению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в собственные квартиры. Так, накануне ключи получили 26 человек в Великих Луках, 16 человек — в Псковском районе, по десять человек в Пыталовском и Куньинском районах, семеро — в Стругокрасненском районе. В других муниципалитетах продолжается работа по заключению договоров.

Оформить право собственности новоселы смогут только через пять лет проживания в квартирах при условии отсутствия задолженности за жилищно-коммунальные услуги и нареканий от соседей на соблюдение общественного порядка.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Лучших социальных работников определили в Псковской области
Аппарат компьютерной томографии в Пскове работает круглосуточно
Власти Пскова рассчитывают запустить водное сообщение с Тарту
Порядка 2 млн евро планируется привлечь на строительство велодорожек в Пскове
26 декабря автобусы в Пскове будут ходить по расписанию рабочего дня
«Титан-Полимер» может стать локомотивом роста для Псковской области — Валерий Тюменцев
Новая дорога соединит Юбилейную и Народную улицы в Пскове
Подрядчикам не оплатят плохую уборку улиц Пскова
Очаг в хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы снят с контроля

Комментарии

Авторизация
No comments
А подпись чья?

Общество
25 декабря 15:23

А подпись чья?

Воюющие с надстройкой магазина у рынка «Нива» псковичи сомневаются в законности протокола о даче согласия на строительство
Почему колет в боку?

Общество / Здоровье
21 декабря 19:43

Почему колет в боку?

О чем говорит внезапная боль
Когда здоровье не железное

Общество / Здоровье
21 декабря 19:14

Когда здоровье не железное

О чем свидетельствует низкий гемоглобин в крови