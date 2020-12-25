Более 400 квартир в Псковской области закуплено для детей-сирот в 2020 году

413 квартир в Псковской области закуплено для детей-сирот в 2020 году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Это количество для Псковской области является рекордным. Достичь такого результата удалось с помощью субсидии, которую в сентябре 2020 года регион получил из федерального бюджета.

Всего на приобретение жилья для детей-сирот, нуждающихся в улучшении жилищных условий, дополнительно было направлено 200 млн рублей. На эти средства удалось купить 218 квартир, 23 из которых приобретено за счет экономии средств федеральной субсидии.

В преддверии Нового года проводится активная работа по оформлению документов и заселению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в собственные квартиры. Так, накануне ключи получили 26 человек в Великих Луках, 16 человек — в Псковском районе, по десять человек в Пыталовском и Куньинском районах, семеро — в Стругокрасненском районе. В других муниципалитетах продолжается работа по заключению договоров.

Оформить право собственности новоселы смогут только через пять лет проживания в квартирах при условии отсутствия задолженности за жилищно-коммунальные услуги и нареканий от соседей на соблюдение общественного порядка.