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Общество / Здоровье

Аппарат компьютерной томографии в Пскове работает круглосуточно

25 декабря 2020 года, 20:17

Аппарат компьютерной томографии в Пскове работает круглосуточно, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

КТ-аппарат, который располагается в Псковской областной инфекционной больнице, ежедневно проводит более 100 обследований. Для этого ему приходится работать круглосуточно.

В связи с этим возникает необходимость делать технические перерывы. Так, оборудованию требуется ежедневная калибровка, которая по регламенту проводятся в 9 утра. Также перерыв нужен для естественного остывания рентгеновской трубки, которая не может использоваться более шести раз в один час. Охлаждение может занять около 10 минут.

Кроме того, раз в 3-4 недели проводится полная проверка всех систем аппарата КТ. Для проверки и настройки этого аппарата в медучреждение приезжает специальный мастер. Этот процесс может занять до 4 часов.

«Если пациент попадает в это время на КТ, то его могут попросить подождать. Это не значит, что аппарат сломался или не исправен, просто проходит плановую проверку», - отмечают специалисты.

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