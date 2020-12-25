Власти Пскова рассчитывают запустить водное сообщение с Тарту. Об этом рассказал глава городской администрации Александр Братчиков в прямом эфире проекта ПАИ-live 25 декабря.

Идея может реализоваться после создания пирса, предусмотренного в рамках реконструкции набережной Великой от Ольгинского моста до Комсомольской площади. По словам Александра Братчикова, проект уже прошел государственную экспертизу.

Пирс на набережной реки Великой со стороны Ольгинской часовни позволит судам ходить на остров Залита, считает сити-менеджер.

Кроме того, можно будет запустить сообщение с Тарту, заявил Александр Братчиков. «Можно было на водном транспорте добраться до Тарту – это сильно упрощало процесс передвижения. Надеюсь, что все-таки Михаилу Ведерникову удастся добиться этого, потому что ещё одна набережная оживет и в продолжении набережной у кампуса будет отличное место для прогулок», - сказал он.