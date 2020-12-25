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Экономика

«Титан-Полимер» может стать локомотивом роста для Псковской области — Валерий Тюменцев

25 декабря 2020 года, 17:44

Завод «Титан-Полимер», который расположен на территории ОЭЗ «Моглино», может стать локомотивом роста для Псковской области. Такое мнение выразил координатор проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев.

«Титан-Полимер» может стать локомотивом роста для Псковской области — Валерий Тюменцев
Валерий Тюменцев
Фото предоставлено ООО «Титан-Полимер»
Вместе с президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимиром Зубовым он посетил площадку завода, где уже завершены основные строительные работы первой очереди. Гостям показали современное оборудование, произведённое в Европе, а также продемонстрировали масштабы будущего производства БОПЭТ-плёнок — очень востребованной продукции.

«Титан-Полимер» может стать локомотивом роста для Псковской области — Валерий Тюменцев
Владимир Зубов
Фото предоставлено ООО «Титан-Полимер»
В соответствии с проектом на заводе «Титан-Полимер» будут трудиться 580 человек. На смежных производствах будут задействованы порядка 2,5 тысяч сотрудников.

«Запуск планируется в марте 2021 года. Имеется в виду холодный пуск. Ввод в эксплуатацию второй линии производства запланирован на третий квартал будущего года, - рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«Титан-Полимер» может стать локомотивом роста для Псковской области — Валерий Тюменцев
Герман Петрушко
Фото предоставлено ООО «Титан-Полимер»
Валерий Тюменцев констатировал, что строящийся завод «Титан-Полимер» является для этой зоны якорным. «Надеюсь, что когда завод выйдет на производственную мощность, начнёт выпускать свою продукцию, он станет таким локомотивом для Псковской области», - заявил он.

«Такие производства как «Титан-Полимер», нужны нашей области - они являются необходимым фактором для технологического и экономического развития. Здесь используются новые технологии для выпуска продукции, которая необходима и востребована во всём мире, - поддержал коллегу Владимир Зубов.

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