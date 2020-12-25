«Титан-Полимер» может стать локомотивом роста для Псковской области — Валерий Тюменцев

Завод «Титан-Полимер», который расположен на территории ОЭЗ «Моглино», может стать локомотивом роста для Псковской области. Такое мнение выразил координатор проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев.

Вместе с президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимиром Зубовым он посетил площадку завода, где уже завершены основные строительные работы первой очереди. Гостям показали современное оборудование, произведённое в Европе, а также продемонстрировали масштабы будущего производства БОПЭТ-плёнок — очень востребованной продукции.

В соответствии с проектом на заводе «Титан-Полимер» будут трудиться 580 человек. На смежных производствах будут задействованы порядка 2,5 тысяч сотрудников. «Запуск планируется в марте 2021 года. Имеется в виду холодный пуск. Ввод в эксплуатацию второй линии производства запланирован на третий квартал будущего года, - рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.