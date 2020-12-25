«Титан-Полимер» может стать локомотивом роста для Псковской области — Валерий Тюменцев

Завод «Титан-Полимер», который расположен на территории ОЭЗ «Моглино», может стать локомотивом роста для Псковской области. Такое мнение выразил координатор проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев.
Завод «Титан-Полимер», который расположен на территории ОЭЗ «Моглино», может стать локомотивом роста для Псковской области. Такое мнение выразил координатор проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев.
«Запуск планируется в марте 2021 года. Имеется в виду холодный пуск. Ввод в эксплуатацию второй линии производства запланирован на третий квартал будущего года, - рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.
«Такие производства как «Титан-Полимер», нужны нашей области - они являются необходимым фактором для технологического и экономического развития. Здесь используются новые технологии для выпуска продукции, которая необходима и востребована во всём мире, - поддержал коллегу Владимир Зубов.