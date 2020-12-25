Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Автопарк

26 декабря автобусы в Пскове будут ходить по расписанию рабочего дня

25 декабря 2020 года, 17:44

26 декабря городские автобусы в Пскове будут курсировать по расписанию рабочего дня, сообщили «Псковской правде» в Псковпассажиравтотрансе.

Такое решение принято в связи с тем, что рабочий день с 31 декабря перенесён на 26 декабря. Последний день года в Псковской области объявлен выходным по Указу губернатора.

В субботу при этом отменены автобусные рейсы в садовые товарищества.

Что касается пригородных маршрутов, то 26 декабря они будут работать по расписанию пятницы - рабочего (каникулярного дня). Исключением будут маршруты №№ 126 «Рокоссовского - Старый Изборск», 106 «Старый Изборск - Лавры»; 318 «Псков - Середка», 318а «Середка — Балсово». Эти автобусы отменены. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порядка 2 млн евро планируется привлечь на строительство велодорожек в Пскове
«Титан-Полимер» может стать локомотивом роста для Псковской области — Валерий Тюменцев
Новая дорога соединит Юбилейную и Народную улицы в Пскове
Подрядчикам не оплатят плохую уборку улиц Пскова
Очаг в хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы снят с контроля
Жителей восточных районов Псковской области предупреждают о налипании мокрого снега на провода
Более 15 км дороги Остров — Новоржев отремонтируют в 2021 году
В пяти районах Псковской области появятся физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа
Депутаты гордумы приняли бюджет Пскова на 2021 год

Комментарии

Авторизация
No comments
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий