26 декабря автобусы в Пскове будут ходить по расписанию рабочего дня

26 декабря городские автобусы в Пскове будут курсировать по расписанию рабочего дня, сообщили «Псковской правде» в Псковпассажиравтотрансе.

Такое решение принято в связи с тем, что рабочий день с 31 декабря перенесён на 26 декабря. Последний день года в Псковской области объявлен выходным по Указу губернатора.

В субботу при этом отменены автобусные рейсы в садовые товарищества.

Что касается пригородных маршрутов, то 26 декабря они будут работать по расписанию пятницы - рабочего (каникулярного дня). Исключением будут маршруты №№ 126 «Рокоссовского - Старый Изборск», 106 «Старый Изборск - Лавры»; 318 «Псков - Середка», 318а «Середка — Балсово». Эти автобусы отменены.