Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Порядка 2 млн евро планируется привлечь на строительство велодорожек в Пскове

25 декабря 2020 года, 17:47

Порядка 2 млн евро планируется привлечь в рамках приграничного сотрудничества на строительство велодорожной сети в Пскове. Об этом заявил глава администрации города Александр Братчиков в эфире проекта ПАИ-live 25 декабря.

«Если это получится, мы сможем реализовать проект свободного передвижения по Пскову на велосипеде. Важно, чтобы дорожки не заканчивались. Неважно, где ты живешь — на Запсковье или на Завеличье — должна быть возможность доехать на велосипеде до места работы, места отдыха, в торговый центр. Все это должно быть соединено в единую велосипедную сеть с возможностью взять велосипед в прокат, с возможностью парковки велосипедов», - рассказал он и добавил, что администрация Пскова серьёзно подошла к работе над этим проектом.

По словам Александра Братчикова, единая сеть велодорожек может появиться в Пскове в ближайшие два года. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

26 декабря автобусы в Пскове будут ходить по расписанию рабочего дня
«Титан-Полимер» может стать локомотивом роста для Псковской области — Валерий Тюменцев
Новая дорога соединит Юбилейную и Народную улицы в Пскове
Подрядчикам не оплатят плохую уборку улиц Пскова
Очаг в хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы снят с контроля
Жителей восточных районов Псковской области предупреждают о налипании мокрого снега на провода
Более 15 км дороги Остров — Новоржев отремонтируют в 2021 году
В пяти районах Псковской области появятся физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа
Депутаты гордумы приняли бюджет Пскова на 2021 год

Комментарии

Авторизация
No comments
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий