Порядка 2 млн евро планируется привлечь на строительство велодорожек в Пскове

Порядка 2 млн евро планируется привлечь в рамках приграничного сотрудничества на строительство велодорожной сети в Пскове. Об этом заявил глава администрации города Александр Братчиков в эфире проекта ПАИ-live 25 декабря.

«Если это получится, мы сможем реализовать проект свободного передвижения по Пскову на велосипеде. Важно, чтобы дорожки не заканчивались. Неважно, где ты живешь — на Запсковье или на Завеличье — должна быть возможность доехать на велосипеде до места работы, места отдыха, в торговый центр. Все это должно быть соединено в единую велосипедную сеть с возможностью взять велосипед в прокат, с возможностью парковки велосипедов», - рассказал он и добавил, что администрация Пскова серьёзно подошла к работе над этим проектом.

По словам Александра Братчикова, единая сеть велодорожек может появиться в Пскове в ближайшие два года.