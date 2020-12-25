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Транспорт / Инфраструктура

Новая дорога соединит Юбилейную и Народную улицы в Пскове

25 декабря 2020 года, 17:17

Новая дорога соединит Юбилейную и Народную улицы в Пскове, рассказал глава администрации города Александр Братчиков в эфире проекта ПАИ-live 25 декабря.

По его словам, разработка проекта уже заканчивается. Администрация города рассчитывает, что экспертиза даст положительное заключение.

«Это новая дорога, ее сейчас не существует, она позволит из Дальнего Завеличья по Кузбасской Дивизии добираться до Народной, до центра города», - отметил глава администрации и добавил, что дорога должна разгрузить трафик с Завеличья в сторону центра города.

В настоящее время на пути новой магистрали Юбилейная – Народная стоят гаражи. Александр Братчиков сообщил, что их перенесут в другое место. «Если гаражи стоят законно и владельцами являются инвалиды, мы определяем место, где мы можем их оставить, подведём туда дорогу, чтобы люди могли доехать, и перенесём за счёт муниципалитета. Это касается только тех гаражей, которые стоят законно, все остальные предлагаем собственникам демонтировать самостоятельно», - пояснил он. Если же владельцы откажутся выполнять требование, то к работе привлекут участковых.

Ранее о сносе незаконно построенных гаражей на улице Подвишенской рассказала глава города Елена Полонская. 

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