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Общество

Подрядчикам не оплатят плохую уборку улиц Пскова

25 декабря 2020 года, 16:52

Подрядчикам не оплатят плохую уборку улиц Пскова, заявил глава администрации города Александр Братчиков в эфире проекта ПАИ-live 25 декабря.

За качеством уборки улиц следит Контрольное управление администрации Пскова, сообщил сити-менеджер. Специалисты контрольного управления занимаются приемкой и, если работа выполнена плохо, то ее не принимают и не оплачивают. «Это происходит постоянно на протяжении последних двух лет», - отметил Александр Братчиков и добавил, что город платит только за выполненные работы, которые прописаны в заключенных контрактах.

По словам главы администрации Пскова, о качестве уборки улиц нужно спрашивать жителей города. «Это будет более объективный взгляд на данную ситуацию», - подчеркнул он. 

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