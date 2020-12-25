Подрядчикам не оплатят плохую уборку улиц Пскова, заявил глава администрации города Александр Братчиков в эфире проекта ПАИ-live 25 декабря.

За качеством уборки улиц следит Контрольное управление администрации Пскова, сообщил сити-менеджер. Специалисты контрольного управления занимаются приемкой и, если работа выполнена плохо, то ее не принимают и не оплачивают. «Это происходит постоянно на протяжении последних двух лет», - отметил Александр Братчиков и добавил, что город платит только за выполненные работы, которые прописаны в заключенных контрактах.

По словам главы администрации Пскова, о качестве уборки улиц нужно спрашивать жителей города. «Это будет более объективный взгляд на данную ситуацию», - подчеркнул он.