Очаг в хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы снят с контроля как неактивный, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По состоянию на 25 декабря под надзором Роспотребнадзора остаются еще 12 очагов COVID-19: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Новоржевская средняя школа, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, маслосырзавод «Порховский», санаторий «Хилово», администрация Порховского района, Пушкиногорский музей-заповедник, Пустошкинский филиал Новосокольнической межрайонной больницы, Первомайский психоневрологический интернат, новоржевский филиал «Псковавтодор», новоржевский детский сад «Светлячок» и новоржевский Центр специального обслуживания.

Ранее глава региона Михаил Ведерников сообщил, что в действующих очагах Псковской области заболели еще 12 человек.