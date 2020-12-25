Жителей восточных районов Псковской области предупреждают о налипании мокрого снега на провода

25 декабря жителей восточных районов Псковской области предупреждают о налипании мокрого снега. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, информация о неблагоприятном природном явлении поступила от Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 13:15.

«Сегодня днем по Псковской области, преимущественно по восточным районам, сохранится налипание мокрого снега на провода», - говорится в сообщении.

Специалисты ведомства напоминают псковичам, что при налипании мокрого снега есть вероятность обрыва проводов линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. Это может привести к нарушению энергоснабжения.