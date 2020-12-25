Более 15 км дороги Остров — Новоржев отремонтируют в 2021 году

Более 15 км автомобильной дороги Остров — Новоржев приведут в нормативное состояние в следующем году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Работы реализуются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, Псковавтодор заключил контракт суммой более 104 млн рублей с «ДорСтройСервис». На эти средства подрядная отремонтирует 7,3 км трассы в Островском районе: участок длиной 6,75 км между деревнями Шмойлы и Влазово и 550 м дороги на 13-ом км.

В рамках контракта подрядчик расчистит полосу отвода от кустарников и деревьев, выполнит устройство водоотводных канав и планировку откосов. Старое покрытие будет срезано на 5 см. Далее рабочие укрепят часть обочин и виражей. Для этого будет использовано устройство, выравнивающее покрытие из асфальтобетонных смесей, соответствующих новому ГОСТу 2020 года. А после все просадки на обочинах будут устранены и укреплены песчано-гравийно-щебеночной смесью. В конце специалисты засеют бровку травой.

Помимо дороги в ведомость объемов работ входит ремонт пересечений, примыканий и съездов, автобусных остановок, водопропускных труб, а также нанесение дорожной разметки термопластиком и краской.

Согласно контракту, объект необходимо сдать до 13 августа 2021 года. Гарантия на верхний слой покрытия составит 4 года, а на обочины, откосы, бортовой камень и разметку термопластиком — 2 года.

Другой участок дороги Остров — Новоржев протяженностью 8 км Псковавтодор отремонтирует своими силами. Организация займется обновлением покрытие с 64-го по 72-й км трассы в Новоржевском районе. В зону ремонта попадают населенные пункты Горнево, Соболицы, Осинкино.

Автодорога Остров — Новоржев относится к III техкатегории: она имеет 2 полосы движения шириной по 3,5 м. Ширина земляного полотна составляет 12 — 15,2 м, проезжей части — 7 м, обочин — 2 м.